Einstige künstlerische Leiterin des Locarno-Filmfestivals ist tot

Auch die Kopie stammt vom Meister, meint ein Experte

Maren Wade verklagt Taylor Swift wegen Markenrechtsverletzung

Céline Dion kehrt auf die Bühne zurück

Ärger über Rollenbesetzung: «Sydney Sweeney sieht immer sexy aus»

US-Schauspieler James Tolkan stirbt mit 94 Jahren in New York