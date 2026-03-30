- Lili Hinstin, einstige künstlerische Leiterin des Locarno Film Festivals, ist gestorben.
- Ein Rembrandt-Experte ist sich sicher, dass eine lange als Kopie angesehene Version des Werkes «Alter Mann mit Goldkette» von 1631 doch aus Meisterhand stammt.
- Taylor Swift wird von der Las-Vegas-Performerin Maren Wade verklagt: Swifts Albumtitel «The Life of a Showgirl» könnte, so Wade, mit ihrer Marke «Confessions of a Showgirl» verwechselt werden.
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Themen in diesem Liveticker
- Einstige künstlerische Leiterin des Locarno-Filmfestivals ist tot
- Auch die Kopie stammt vom Meister, meint ein Experte
- Maren Wade verklagt Taylor Swift wegen Markenrechtsverletzung
- Céline Dion kehrt auf die Bühne zurück
- Ärger über Rollenbesetzung: «Sydney Sweeney sieht immer sexy aus»
- US-Schauspieler James Tolkan stirbt mit 94 Jahren in New York
- Einbruch in Kunststiftung: Drei Meisterwerke verschwunden