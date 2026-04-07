- US-Skandalrapper Kanye West darf nicht nach Grossbritannien reisen. Der 48-Jährige, der bei einem Festival in London auftreten wollte, war mehrfach mit antisemitischen und rassistischen Aussagen aufgefallen.
- Im Juli sollten die Werke von Frida Kahlo und anderen mexikanischen Künstlern nach Spanien «auswandern». Nun steht aber fest: Die Kunstwerke müssen in zwei Jahren nach Mexiko zurückkehren.
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Themen in diesem Liveticker
- Grossbritannien verweigert Kanye West die Einreise
- Einigung nach Streit um Bilder von Frida Kahlo