- Nach dem spektakulären Kunstraub im Louvre sitzt nun auch der vierte Hauptverdächtige in Haft. Von den Juwelen fehlt weiter jede Spur.
- Ein Verein in Österreich kämpft dafür, dass der Weihnachtsklassiker «Stille Nacht, heilige Nacht» erst an Heiligabend erklingt – und nicht schon Wochen vorher als Dauerschleife im Shoppingcenter.
- Ein Porträt über seine Tourette-Erkrankung machte den Youtuber Jan Zimmermann bekannt, sein Youtube-Kanal hat über zwei Millionen Follower. Nun ist Zimmermann mit nur 27 Jahren gestorben.
Themen in diesem Liveticker
- Superman-Heft macht drei Brüder reich