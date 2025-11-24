 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform Louvre-Diebstahl: Vierter mutmasslicher Täter festgenommen

24.11.2025, 14:22

  • Vierter Verdächtiger nach Louvre-Raub gefasst
  • «Stille Nacht» soll schweigen – bis Heiligabend
  • Jan Zimmermann starb an einem epileptischen Anfall
  • Deutscher Youtube-Star Jan Zimmermann tot aufgefunden
  • Superman-Heft macht drei Brüder reich

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 24.11.2025, 16:30 Uhr

