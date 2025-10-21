 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform Louvre ist nach Kronjuwelen-Diebstahl wieder offen

21.10.2025, 12:11

  • Der Louvre ist wieder offen – nur die Apollon-Galerie bleibt zu
  • Schachstar Daniel Naroditsky überraschend gestorben
  • Cinémathèque suisse: Vinzenz Hediger wird neuer Direktor
  • Rudolf Horn ist tot: Der, der die Möbel demokratisierte

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 21.10.2025, 16:30 Uhr

