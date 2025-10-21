- Von den gestohlenen Kronjuwelen in Paris fehlt noch jede Spur. Doch nach dem spektakulären Raub öffnet der Louvre wieder seine Türen – mit einer Ausnahme.
- Daniel Naroditsky ist tot. Der US-Schachgrossmeister und Streamingstar der digitalen Schachwelt starb überraschend, wenige Wochen vor seinem 30. Geburtstag in seinem Haus in North Carolina. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt.
- Vinzenz Hediger übernimmt ab Januar die Leitung der Cinémathèque suisse. Der Filmwissenschaftler bringt internationale Forschungserfahrung und Archivexpertise mit.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
- Rudolf Horn ist tot: Der, der die Möbel demokratisierte