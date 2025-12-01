Inhalt
Kulturnews in Kurzform
-
«Mamma Mia!» in Mundart: Sandra Studer übernimmt Hauptrolle
Autor:
Am Ticker ist Sophie Lichtenstern
01.12.2025, 10:49
- Abba-Hits in Mundart: Eine schweizerdeutsche Version von «Mamma Mia!» startet im Mai in Zürich – mit Sandra Studer als «Donna».
- Von «Amadeus» bis zu «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel»: Theodor Pištěk hinterlässt mit seinen Kostümen Spuren in Film und Fernsehen. Er ist mit 93 Jahren gestorben.
- Der ghanaische Künstler Ibrahim Mahama steht an der Spitze der internationalen Kunstwelt: Das britische Magazin «Art Review» kürt den 38-Jährigen zur einflussreichsten Figur der Szene.
Themen in diesem Liveticker
-
Sandra Studer als Musical-Star
-
Kostümbildner und Oscar-Preisträger Theodor Pištěk ist gestorben
-
Erstmals Künstler aus Afrika an Spitze der «Power100»
-
Nach Tod von Matthew Perry: Arzt zu 30 Monaten verurteilt
-
Uni Bern verleiht Ehrendoktor an Geigerin Patricia Kopatchinskaja
-
Sabrina Carpenter echauffiert: «Dieses Video ist bösartig»
-
Ausgleich: Kunstmuseum Basel entschädigt Julius Freund-Erben
-
Iranisches Gericht verurteilt Cannes-Preisträger Jafar Panahi
-
Inventurfund: Bild von Peter Paul Rubens erzielt 2.8 Mio. Franken
-
Kulturpreis für Schweizer Volksmusik-Pionierin Corin Curschellas
Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 2.12.2025, 7:00 Uhr