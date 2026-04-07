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Kulturnews in Kurzform Michael-Jackson-Film: Missbrauchsvorwürfe komplett entfernt

Autor: 

07.04.2026, 14:23

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Themen in diesem Liveticker

  • Michael-Jackson-Biopic: Millionen-Nachdrehs und neues Ende
  • Grossbritannien verweigert Kanye West die Einreise
  • Einigung nach Streit um Bilder von Frida Kahlo

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Aktualität, 7.4.2026, 7:00 Uhr.

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