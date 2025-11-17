- Zwei belgische Tiktoker schmuggeln ein Bild samt Lego-Rahmen in den Louvre, hängen es nahe der «Mona Lisa» auf – drei Minuten später greift das Personal ein.
- Erst Spielzeug, dann Modeaccessoire – jetzt Filmfigur? Die viralen Labubu-Plüschtiere sollen zur Hauptfigur eines neuen Kinoprojekts werden. Noch offen ist, ob es ein Animations- oder Realfilm werden soll.
- Nach 100 Jahren kehren 62 indigene Artefakte aus dem Vatikan zurück nach Kanada – darunter ein Inuit-Kajak und Cree-Handschuhe.
