- «Muppets» unterm Hammer: Mehr als 400 Stücke aus dem Archiv der Jim Henson Company wurden in Los Angeles versteigert. Besonders begehrt: die lavendelfarbenen Pumps von Miss Piggy.
- Nach einem angeblichen Eingreifen von Präsident Trump übernimmt Paramount den Vertrieb des Films «Rush Hour 4» – trotz früherer Vorwürfe gegen den Regisseur.
- Eine 500 Jahre alte Zeichnung wurde als Skizze Michelangelos für die Sixtinische Kapelle identifiziert. Den Besitzer, der vom Urheber nichts wusste, erwartet bei Versteigerung ein Millionenbetrag.
Themen in diesem Liveticker
