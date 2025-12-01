 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform Nach 400 Jahren aufgetaucht: Rubens-Gemälde erzielt Millionen

01.12.2025, 10:49

  • Inventurfund: Bild von Peter Paul Rubens erzielt 2.8 Mio. Franken
  • Kulturpreis für Schweizer Volksmusik-Pionierin Corin Curschellas
  • Pavarotti-Statue neuerdings von künstlicher Eisbahn umringt

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 1.12.2025, 8:00 Uhr

