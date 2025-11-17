- Der Louvre rüstet auf: Die Chefin des Museums hat eine Reihe von Sicherheitsmassnahmen angekündigt, die das grösste Museum der Welt in Zukunft besser schützen sollen.
- Die Bücher zweier preisgekrönter neuseeländischer Autorinnen wurden vom wichtigsten Literaturpreis des Landes ausgeschlossen, da sie bei der Erstellung ihrer Coverdesigns künstliche Intelligenz verwendet haben.
- Vorwürfe gegen den deutschen Musiker Konstantin Wecker: Nach Recherchen der «Süddeutschen Zeitung» soll er 63-jährig eine Beziehung mit einer Minderjährigen gehabt haben.
Themen in diesem Liveticker
