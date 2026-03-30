- Die 93-jährige Hollywoodikone Kim Novak kritisiert die Besetzung von Sydney Sweeney in einem geplanten Biopic über Novaks mutmassliche Beziehung zu Sammy Davis Jr. in den 1950ern. Warum? Weil Sweeney «immer sexy» aussehe.
- Mit seiner strengen Präsenz prägte er Kultfilme: US-Schauspieler James Tolkan, bekannt aus «Top Gun» und «Zurück in die Zukunft», ist im Alter von 94 Jahren gestorben.
- Diebe haben Werke von Renoir, Cézanne und Matisse aus der Stiftung Magnani Rocca in Italien gestohlen. Allein der Wert des Renoir-Gemäldes beträgt mehrere Millionen Franken.
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Themen in diesem Liveticker
- Céline Dion kehrt auf die Bühne zurück
- Ärger über Rollenbesetzung: «Sydney Sweeney sieht immer sexy aus»
- US-Schauspieler James Tolkan stirbt mit 94 Jahren in New York
- Einbruch in Kunststiftung: Drei Meisterwerke verschwunden