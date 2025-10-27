 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform Nach Louvre-Einbruch: Museen weltweit erklären Solidarität

27.10.2025, 09:55

  • Der Diebstahl im Louvre hat nicht nur Entsetzen ausgelöst, sondern auch Kritik an den Sicherheitsvorkehrungen. Museumsdirektorinnen und -direktoren der grössten Museen der Welt verteidigen nun das Museum als offenen Ort.
  • Österreich will dem griechisch-russischen Dirigenten Teodor Currentzis die höchste Kulturauszeichnung des Landes vergeben. Das sorgt für heftige Kritik.
  • Kurzes Comeback: Ein gutes Jahr nach ihrer Rückkehr auf die Konzertbühnen verkündet die kanadische Sängerin und Songwriterin Nelly Furtado jetzt ihr Bühnen-Aus.
  • Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.

Themen in diesem Liveticker

  • Museumsdirektorinnen und -direktoren zeigen sich solidarisch
  • Geplante höchste Ehrung für umstrittenen Dirigenten empört
  • Nelly Furtado will vorerst nicht mehr auf der Bühne stehen
  • Pariser Louvre verlegt Juwelen in Zentralbank

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 28.10.2025, 08:00 Uhr

