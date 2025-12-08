- Nach einer kurzen Zwangspause seiner US-Late-Night-Sendung im Herbst hat Moderator Jimmy Kimmel nun seinen Vertrag mit dem Sender ABC um ein weiteres Jahr verlängert. Seine Show wird somit bis mindestens Mai 2027 fortgesetzt.
- Der Louvre steckt in der Krise: Nach Juwelen-Diebstahl, Galerie-Schliessung und Wasserrohrbruch rufen nun die Beschäftigten des Pariser Museums zum Streik auf.
Themen in diesem Liveticker
- «Jimmy Kimmel Live!» läuft mindestens bis 2027 weiter
- Auf Juwelenklau, Baumängel und Wasserschaden folgt: Streik