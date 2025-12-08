 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Kulturnews in Kurzform Nach Zwangspause: Jimmy Kimmel verlängert Talkshow-Vertrag

Autor: 

08.12.2025, 14:41

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • «Jimmy Kimmel Live!» läuft mindestens bis 2027 weiter
  • Auf Juwelenklau, Baumängel und Wasserschaden folgt: Streik

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 9.12.2025, 07:00 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)