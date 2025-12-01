Inhalt
Kulturnews in Kurzform
-
Star-Architekt Frank Gehry verstorben
Autor:
Am Ticker ist Sophie Lichtenstern
01.12.2025, 10:49
- Der Star-Architekt Frank Gehry ist 96-jährig verstorben. Zu den bekanntesten Gebäuden des US-Kanadiers gehört unter anderem das Guggenheim-Museum in Bilbao.
- Der Aufsatz, den Max Frisch 1930 für seine Matura geschrieben hat, ist aufgetaucht. Jetzt wird er abgedruckt und soll im Februar in Buchform erscheinen.
- Abba-Hits in Mundart: Eine schweizerdeutsche Version von «Mamma Mia!» startet im Mai in Zürich – mit Sandra Studer als «Donna».
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
-
Star-Architekt Frank Gehry stirbt im Alter von 96 Jahren
-
Matura-Aufsatz von Max Frisch erscheint in einem Buch
-
Sandra Studer als Musical-Star
-
Kostümbildner und Oscar-Preisträger Theodor Pištěk ist gestorben
-
Erstmals Künstler aus Afrika an Spitze der «Power100»
-
Nach Tod von Matthew Perry: Arzt zu 30 Monaten verurteilt
-
Uni Bern verleiht Ehrendoktor an Geigerin Patricia Kopatchinskaja
-
Sabrina Carpenter echauffiert: «Dieses Video ist bösartig»
-
Ausgleich: Kunstmuseum Basel entschädigt Julius Freund-Erben
-
Iranisches Gericht verurteilt Cannes-Preisträger Jafar Panahi
Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 4.12.2025, 17:30 Uhr