- Nelio Biedermann landete mit seinem Roman «Lázár» einen vollen Erfolg. Nun soll eine Produktionsfirma aus Berlin den Stoff verfilmen – unter der Leitung des Regisseurs Tom Tykwer («Babylon Berlin»).
- Der französisch-schweizerische Dramatiker Valère Novarina ist verstorben. Dies bestätigte der Intendant seiner Theatergruppe gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.
