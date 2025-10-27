- Auktion: Im Rahmen des Secondhand Days versteigert Nemo den Jumpsuit vom vieldiskutierten Auftritt am Eurovision Contest vom Mai in Basel.
- Der Diebstahl im Louvre hat nicht nur Entsetzen ausgelöst, sondern auch Kritik an den Sicherheitsvorkehrungen. Museumsdirektorinnen und -direktoren der grössten Museen der Welt verteidigen nun das Museum als offenen Ort.
- Österreich will dem griechisch-russischen Dirigenten Teodor Currentzis die höchste Kulturauszeichnung des Landes vergeben. Das sorgt für heftige Kritik.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Ab heute kann Nemos Basler ESC-Bühnendress ersteigert werden
- Museumsdirektorinnen und -direktoren zeigen sich solidarisch
- Geplante höchste Ehrung für umstrittenen Dirigenten empört
- Nelly Furtado will vorerst nicht mehr auf der Bühne stehen
- Pariser Louvre verlegt Juwelen in Zentralbank