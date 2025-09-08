 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform Neues Banksy-Wandbild in London soll entfernt werden

08.09.2025, 01:16

  • Banksy bestätigt neues Werk – Behörden planen Entfernung
  • Der ewige Dorfpolizist – Horst Krause ist tot
  • «Bester Erzähler»: Barack Obama gewinnt Emmy für seine Stimme
  • «Supertramp»-Sänger Rick Davies ist tot
  • MTV Music Awards: Diese Promis haben abgeräumt
  • Lady Gaga ist beste Künstlerin des Jahres
  • Dirigent Christoph von Dohnányi (95) verstorben

SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 9.9.2025, 07:00 Uhr

