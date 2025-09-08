- Der Street-Art-Künstler Banksy hat in London ein neues Kunstwerk im öffentlichen Raum geschaffen. Es zeigt einen Richter, der einen Demonstranten schlägt. Kurz nach Erscheinung des Bildes wurde es verdeckt – und die Behörden wollen es entfernen.
- Der beliebte Schauspieler Horst Krause war als brummiger Dorfpolizist aus der Krimireihe «Polizeiruf 110» bekannt. Nun ist er im Alter von 83 Jahren verstorben.
- Barack Obama gewinnt seinen dritten Emmy. Der Ex-US-Präsident wurde für seine Sprecherrolle in der Netflix-Dokuserie «Our Oceans» in der Kategorie «Bester Erzähler» ausgezeichnet.
Themen in diesem Liveticker
- Banksy bestätigt neues Werk – Behörden planen Entfernung
- Der ewige Dorfpolizist – Horst Krause ist tot
- «Bester Erzähler»: Barack Obama gewinnt Emmy für seine Stimme
- «Supertramp»-Sänger Rick Davies ist tot
- MTV Music Awards: Diese Promis haben abgeräumt
- Lady Gaga ist beste Künstlerin des Jahres
- Dirigent Christoph von Dohnányi (95) verstorben