- Nach dem Tod ihrer Mutter zieht die Schauspielerin Nicole Kidman eine persönliche Konsequenz – und möchte in eine ganz neue Rolle schlüpfen: die einer sterbebegleitenden «Death Doula».
- Nachdem Frankreich in Betracht zog, dem US-Rapper Kanye West wegen seiner antisemitischen Aussagen einen geplanten Auftritt in Marseille zu verbieten, hat der Künstler das Konzert jetzt selbst verschoben.
- Die Rock and Roll Hall of Fame hat die Neuzugänge 2026 bekanntgegeben: Unter anderem sind Oasis, Sade oder Joy Division neu mit dabei – und der Wu-Tang Clan.
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Themen in diesem Liveticker
- Vom gefeierten Hollywoodstar zur «Death Doula»
- Trotz Entschuldigung: Kanye blitzt in UK und Frankreich ab
- Überraschungen bei Rock 'n' Roll Hall of Fame Auswahl 2026
- Vor milliardenschwerer Fusion: Hollywood-Kreative schlagen Alarm
- Manoush Toth reist zum «Eurovision Young Musicians»-Wettbewerb
- Sie war die «Stimme Bollywoods»: Die Sängerin Asha Bhosle ist tot
- Die zwölfjährige Neah Hefti wird die neue Heidi