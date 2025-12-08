- Sie sorgen für Widerstand: Aktuell sind die riesengrossen Entwürfe der neuen Fenster für die Notre-Dame im Pariser Grand Palais zu sehen. Bis Ende 2026 sollen sie installiert werden – was nicht allen gefällt.
- Nach einer kurzen Zwangspause seiner US-Late-Night-Sendung im Herbst hat Moderator Jimmy Kimmel nun seinen Vertrag mit dem Sender ABC um ein weiteres Jahr verlängert. Seine Show wird somit bis mindestens Mai 2027 fortgesetzt.
- Der Louvre steckt in der Krise: Nach Juwelen-Diebstahl, Galerie-Schliessung und Wasserrohrbruch rufen nun die Beschäftigten des Pariser Museums zum Streik auf.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
