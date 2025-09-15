- Einst für Swimmingpools genutzt, später verboten: Forschende identifizieren eine mysteriöse Farbe in einem Gemälde von Jackson Pollock.
- Einfach, niedrig, scheunenartig: So präsentiert sich der Museumsbau für den Bildhauer und Mobile-Künstler Alexander Calder in Philadelphia. Entworfen wurde er vom Basler Architekturbüro Herzog & de Meuron.
- Oscarpreisträger Robert Redford prägte über sechs Jahrzehnte die Filmwelt – vor und hinter der Kamera. Nun ist er im Alter von 89 Jahren gestorben.
