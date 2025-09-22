- In einer Kritikerumfrage ist das Opernhaus Zürich zum «Opernhaus des Jahres» ernannt worden.
- Bei einem Flugzeugabsturz in Brasilien starben vier Menschen, darunter der Architekt Kongjian Yu: Er war international für sein Konzept der «Schwammstädte» bekannt.
- Die «Die Nachtwache» ist Rembrandts berühmtestes Bild. Nach fast 400 Jahren macht eine Historikerin zufällig eine Entdeckung: Bei einem Detail liess sich der Künstler deutlich «inspirieren».
Themen in diesem Liveticker
- Taylor Swift: Darum legte sie ihren Südstaaten-Akzent ab
- Verschollenes Buch von Virginia Woolf erscheint im Oktober
- Wegen Renovierung: Kulturzentrum Centre Pompidou schliesst
- Nach Morddrohung: Morrissey sagt US-Konzerte ab