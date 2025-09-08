 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Kulturnews in Kurzform Pax Art Award 2025 geht an Lukas Truniger

Autor: 

08.09.2025, 01:16

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Verleihung der Schweizer Medienkunstpreise
  • Verschollen geglaubtes Rubens-Gemälde in Paris entdeckt
  • Das Chaplin-Museum in Corsier-sur-Vevey wird aufgekauft
  • Hogwarts-Szenenbildner Stuart Craig stirbt 83-jährig
  • Hohe Auszeichnung für den Roman «Verzauberte Vorbestimmung»
  • Banksy bestätigt neues Werk – Behörden planen Entfernung
  • Der ewige Dorfpolizist – Horst Krause ist tot
  • «Bester Erzähler»: Barack Obama gewinnt Emmy für seine Stimme
  • «Supertramp»-Sänger Rick Davies ist tot
  • MTV Music Awards: Diese Promis haben abgeräumt

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 11.9.2025, 07:00 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)