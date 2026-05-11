- Erstmals gibt es bei einer Fussball-WM eine Halbzeitshow im Super-Bowl-Stil. Die FIFA hat nun das Line-Up für das Spektakel am 19. Juli bekannt gegeben. Mit dabei: Shakira, Madonna und BTS.
- Die einflussreiche österreichische Aktionskünstlerin Valie Export ist tot.
- Das EU-Markenamt hatte es erlaubt, ein Gericht kassiert die Entscheidung nun wieder ein: Der Name Obelix darf (vorerst) nicht für Waffen und Munition verwendet werden.
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Themen in diesem Liveticker
- Madonna, Shakira und BTS performen beim WM-Final
- Pionierin der feministischen Kunst: Valie Export ist tot
- EU-Gericht: Waffen und Munition dürfen nicht «Obelix» heissen
- Cannes-Auftakt: Ehrenpalme für «Herr der Ringe»-Macher
- Oscar-Trilogie: US-Comedian moderiert erneut den Filmpreis
- Ins Museum gehen, um langsamer zu altern?
- Aus Scham: Nachfahre deckt NS-Raubkunst in eigener Familie auf
- Samsung wirbt mit Foto von Dua Lipa – diese reicht nun Klage ein