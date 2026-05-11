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Kulturnews in Kurzform Premiere bei einer WM: FIFA gibt Line-Up für Halbzeitshow bekannt

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11.05.2026, 12:18

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Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Aktualität, 12.5.2026, 17:30 Uhr

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