Verkäufer war erst ahnungslos – und ist jetzt deutlich reicher

Die malträtierte Krone der Kaiserin Eugénie lässt sich retten

Restaurator muss Giorgia-Meloni-gleichen Engel übermalen

Taucher entdecken antikes Schiff mit spezieller Würzsauce an Bord

Frauenfelder Designer Jean Widmer gestorben