- Schauspieler Justin Baldoni wollte Blake Lively wegen Verleumdung verklagen, nachdem diese ihn der sexuellen Belästigung beschuldigt hatte. Weil er die gerichtliche Frist verpasste, ist die Klage nun vorzeitig vom Tisch.
- Als erstes deutschsprachiges Album stürmte «Falco 3» Platz 1 der US-Charts. 40 Jahre später ist es wieder Nummer eins – vor Taylor Swift. Zumindest in Österreich.
- Kurz vor dem Serienende von «Stranger Things» brodelt es: Serien-Star Millie Bobby Brown wirft David Harbour Mobbing am Set vor. Netflix ermittelte monatelang – Ergebnis offen.
Themen in diesem Liveticker
- Justin Baldonis Verleumdungsverfahren wurde beendet
- Falco schlägt Swift: Kultalbum zurück auf Platz eins
- Netflix ermittelt: Ärger hinter den Kulissen von Stranger Things
- Hollywood-Schauspielerin Diane Ladd ist gestorben
- Rapper Haftbefehl singt Reinhard Mey – und das Netz hört zu