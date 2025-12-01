- Das Weisse Haus veröffentlichte ein Video, in dem Festnahmen von Migranten gezeigt werden – unterlegt mit dem Song «Juno» von Popstar Sabrina Carpenter. Ihre Reaktion fällt eindeutig aus.
- Das Kunstmuseum Basel entschädigt die Erben von Julius Freund für Werke, die seine Tochter 1942 aus Not versteigern musste – als Folge der NS-Verfolgung.
- Jafar Panahi wollte für die Premiere seines preisgekrönten Films «Ein einfacher Unfall» nach Deutschland reisen. Nun wurde der Filmemacher in Teheran in Abwesenheit verurteilt.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Sabrina Carpenter echauffiert: «Dieses Video ist bösartig»
- Ausgleich: Kunstmuseum Basel entschädigt Julius Freund-Erben
- Iranisches Gericht verurteilt Cannes-Preisträger Jafar Panahi
- Inventurfund: Bild von Peter Paul Rubens erzielt 2.8 Mio. Franken
- Kulturpreis für Schweizer Volksmusik-Pionierin Corin Curschellas
- Pavarotti-Statue neuerdings von künstlicher Eisbahn umringt