- Der ungarische Regisseur Béla Tarr ist tot. Bekannt wurde er durch seinen schwarzweissen und stolze 415 Minuten langen Film «Sátántangó».
- Fans von «Stranger Things» können jubeln: Die Macher haben einen Ableger der Serie angekündigt. Ausserdem gab Netflix heute bekannt, dass ab dem 12. Januar ein Dokfilm mit Hintergründen zur Serie zu sehen sein wird.
- US-Regisseur James Cameron hat bereits mit drei Filmen die Umsatzmarke von einer Milliarde Dollar geknackt. Nun folgt der nächste: «Avatar: Fire and Ash» konnte die Summe in den ersten drei Wochen seit Kinostart einspielen.
