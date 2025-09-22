- Bei einem Flugzeugabsturz in Brasilien starben vier Menschen, darunter der Architekt Kongjian Yu: Er war international für sein Konzept der «Schwammstädte» bekannt.
- Die «Die Nachtwache» ist Rembrandts berühmtestes Bild. Nach fast 400 Jahren macht eine Historikerin zufällig eine Entdeckung: Bei einem Detail liess sich der Künstler deutlich «inspirieren».
- Taylor Swifts Aussprache bewegt die Wissenschaft: Warum ihr Südstaaten-Akzent zur tiefen New Yorker-Aussprache wurde, erklären nun Forschende der University of Minnesota.
