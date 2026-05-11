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Ehrenpalme für John Travolta: «Das ist grösser als ein Oscar»

Madonna, Shakira und BTS performen beim WM-Final

Pionierin der feministischen Kunst: Valie Export ist tot

EU-Gericht: Waffen und Munition dürfen nicht «Obelix» heissen

Cannes-Auftakt: Ehrenpalme für «Herr der Ringe»-Macher

Oscar-Trilogie: US-Comedian moderiert erneut den Filmpreis

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Aus Scham: Nachfahre deckt NS-Raubkunst in eigener Familie auf