- Der schweizerisch-mexikanische Maler und Bildhauer Roger von Gunten ist am vergangenen Mittwoch gestorben. Er starb 92-jährig in seinem Haus in Tepoztlán im mexikanischen Bundesstaat Morelos im Kreise seiner Familie.
- Eric Dane ist mit 53 Jahren verstorben. Der aus «Grey's Anatomy» bekannte Schauspieler litt an einer amyotrophen Lateralsklerose (ALS).
- Mitten in den Wäldern Kataloniens steht ein Bauwerk, dessen Ursprung lange unklar war. Nun bestätigt ein Expertengutachten: Kein Geringerer als Antoni Gaudí war der Schöpfer dieses einzigartigen Rückzugsortes für Fabrikarbeiter.
- Xavier Naidoo ist zurück, aber nicht nur auf der Bühne: Auf einer Demonstration hat er nun wieder Verschwörungserzählungen verbreitet.
- Als «Hannah Montana» gelang Miley Cyrus der Durchbruch. Zwei Jahrzehnte später wird der Popstar am 24. März in einer Sondersendung auf diese prägende Zeit zurückblicken.
