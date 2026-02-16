 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform Schweizerisch-mexikanischer Maler Roger von Gunten gestorben

16.02.2026, 10:33

  • Schweizerisch-mexikanischer Maler Roger von Gunten gestorben
  • Eric Dane aka «Dr. Mark Sloan» aka «McSteamy» ist tot
  • Das «Xalet del Catllaràs» bei Barcelona stammt von Gaudí
  • «Die fressen unsere Kinder»: Erneut irritierende Naidoo-Aussagen
  • Miley Cyrus blickt zurück auf ihre Zeit als Hannah Montana
  • Hit-Texter Billy Steinberg mit 75 Jahren gestorben
  • Zürich Openair 2026 abgesagt
  • «Chronist der Institutionen» mit 96 Jahren gestorben
  • Pokémon-Sammelkarte zum Rekordpreis versteigert
  • Robert Duvall mit 95 Jahren gestorben

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 19.2.2026, 16:30 Uhr

