Kulturnews in Kurzform Sie ist die Schauspielerin mit den höchsten Einspielergebnissen

12.01.2026, 14:00

  • Königin der Kinokasse: Zoë Saldaña überholt Scarlett Johansson
  • Julio Iglesias soll Mitarbeiterinnen missbraucht haben
  • «Die Resonanz war phänomenal»: ESC-Karten innert einer Stunde weg
  • Zwei Schweizer Inszenierungen schaffen es ans «Theatertreffen»
  • Das Wort «Sondervermögen» verschleiert Aufnahme von Schulden
  • Irène Jacob mit «Prix Swissperform» ausgezeichnet

