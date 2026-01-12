- Nach «Avatar: Fire and Ash»: Zoë Saldaña stiehlt Scarlett Johansson die Krone und wird zur Königin der Kinokassen.
- Die spanische Justiz ermittelt gegen Julio Iglesias: Zwei Ex-Mitarbeiterinnen werfen dem Sänger sexuelle Übergriffe vor.
- Der Eurovision Song Contest hat eine grosse Fangemeinde. Die Karten für den 70. ESC im Mai in Wien gingen jedenfalls weg wie warme Semmeln.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Königin der Kinokasse: Zoë Saldaña überholt Scarlett Johansson
- Julio Iglesias soll Mitarbeiterinnen missbraucht haben
- «Die Resonanz war phänomenal»: ESC-Karten innert einer Stunde weg
- Zwei Schweizer Inszenierungen schaffen es ans «Theatertreffen»
- Das Wort «Sondervermögen» verschleiert Aufnahme von Schulden
- Irène Jacob mit «Prix Swissperform» ausgezeichnet