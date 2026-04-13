- Die «Königin des Playback-Gesangs», Asha Bhosle, sang mehr als 12'500 Lieder und war in über 1000 Filmen zu hören. Nun ist die «Stimme Bollywoods» mit 92 Jahren gestorben.
- Der Schweizer Mythos «Heidi» kehrt 2027 zurück ins Fernsehen. Die Titelrolle in der neuen Serie wird die Schweizer Schauspielerin Neah Hefti übernehmen.
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Themen in diesem Liveticker
- Als Playback-Sängerin prägte sie mehr als 1000 indische Filme
- Die zwölfjährige Neah Hefti wird die neue Heidi