Slim Shady vs. Swim Shady: Eminem verklagt Sonnensegel-Marke
Am Ticker ist Selina Widmer
17.11.2025, 09:54
- Der US-Rapper Eminem klagt gegen die Strandartikel-Firma «Swim Shady». Er befürchtet, dass Verbraucher fälschlicherweise denken könnten, er sei mit der Marke aus Sydney Beach verbunden.
- 35 Jahre lang war Alice Glick Organistin der «First Church Of Springfield»: Nun stirbt die Figur der schrulligen alten Dame in der Kultserie «The Simpsons». Diesmal offenbar endgültig.
- Der Louvre rüstet auf: Die Chefin des Museums hat eine Reihe von Sicherheitsmassnahmen angekündigt, die das grösste Museum der Welt in Zukunft besser schützen sollen.
Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 20.11.2025, 8:00 Uhr