Kulturnews in Kurzform Spin-off und Dokfilm: «Stranger Things» ist noch nicht vorbei

05.01.2026, 11:02

  • Die Macher der Horrorserie kündigen einen Ableger an
  • «Avatar 3»: Eine Milliarde US-Dollar in nur drei Wochen

