Kulturnews in Kurzform «Star Wars»-Gemälde ist wertvollste Filmplakatkunst aller Zeiten

Autor: 

08.12.2025, 14:41

  • «Star Wars»-Sammlerstück stellt Doppelrekord auf
  • «Frank & Louis» für Sundance Film Festival ausgewählt
  • US-Aussenminister Marco Rubio kehrt zu «Times New Roman» zurück
  • Island singt beim ESC 2026 nicht mit
  • «Tête de femme»: Ein Picasso für einen guten Zweck
  • Notre-Dame: Diese Fenster-Entwürfe sorgen für Aufregung
  • «Jimmy Kimmel Live!» läuft mindestens bis 2027 weiter
  • Louvre: Juwelenklau, Baumängel, Wasserschaden – und Streik

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 10.12.2025, 08:00 Uhr

