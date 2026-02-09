- Die Rapperin Steff la Cheffe nimmt eine Auszeit: Die Bernerin verschiebt zwei Wochen vor dem geplanten Release ihr neues Album «Stoff» sowie die dazugehörige Tour auf unbestimmte Zeit.
- Popstar Chappell Roan trennt sich von der Talentagentur Wasserman. Grund sind alte E‑Mails zwischen deren CEO Casey Wasserman und Ghislaine Maxwell, Mitschuldige im Epstein-Skandal.
- Die Premiere der Art Basel Qatar, dem ersten Ableger der Messe in einem Golfstaat, ging erfolgreich über die Bühne, so das Fazit der Veranstalter.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- «Mein Kopf und mein Körper brauchen dringend Ruhe»
- CEO in den Epstein-Files: Chappell Roan verlässt Talentagentur
- Erste Ausgabe der Art Basel Qatar mit 17'000 Besuchenden
- Neue Studie zeigt: Babys haben musikalisches Taktgefühl