Kulturnews in Kurzform «Supertramp»-Sänger Rick Davies ist tot

08.09.2025, 01:16

  • Die Band ist bekannt für «The Logical Song» & Co.
  • MTV Music Awards: Diese Promis haben abgeräumt
  • Lady Gaga ist beste Künstlerin des Jahres
  • Dirigent Christoph von Dohnányi (95) verstorben

