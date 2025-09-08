- Der britische Musiker Rick Davies war als Sänger, Pianist und kreativer Kopf der Pop-Rock-Band «Supertramp» bekannt. Nun ist er im Alter von 81 Jahren verstorben.
- Lady Gaga erhält den MTV Video Music Award als beste Künstlerin des Jahres.
- Christoph von Dohnányi, einer der herausragenden Dirigenten seiner Generation, ist tot.
