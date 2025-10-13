- Der «Tatort»-Titelmelodieschöpfer Klaus Doldinger ist verstorben.
- Es ist kaum grösser als eine Postkarte: Ein Werk von Pablo Picasso im Wert von rund 600'000 Euro sollte im spanischen Granada ausgestellt werden – doch dort kam es nie an.
- Die British Library übergibt einen neu hergestellten Leseausweis von Oscar Wilde symbolisch an dessen Enkel – 130 Jahre, nachdem der ursprüngliche Ausweis in Folge von Wildes Verurteilung wegen «grober Unzucht» einkassiert worden war.
- Berühmt wurde er als Gitarrist und Mitbegründer der Hard-Rock-Band Kiss. Jetzt ist Ace Frehley im Alter von 74 Jahren gestorben.
- Jack White, der Produzent von «Looking for Freedom» ist tot
- Wo einst Gladiatoren kämpften, sollen künftig Weltstars singen
- Dorothee Elmigers Roman am härtesten von der Druckkrise betroffen
- R&B-Star D'Angelo im Alter von 51 Jahren verstorben
- Schweizer Film vor Europäischer Filmpreis-Krone?
- Nicht Marie-Antoinette: Genfer Museum zeigt die falsche Schwester