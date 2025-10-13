 Zum Inhalt springen

Kulturnews in Kurzform «Tatort»-Titelmelodieschöpfer Klaus Doldinger verstorben

13.10.2025, 11:44

  • «Tatort» -Titelmelodieschöpfer Klaus Doldinger verstorben
  • Picassos «Stillleben mit Gitarre» ist verschwunden
  • British Library stellt Leseausweis für Oscar Wilde neu aus
  • Mitbegründer der Band Kiss ist gestorben
  • Jack White, der Produzent von «Looking for Freedom» ist tot
  • Wo einst Gladiatoren kämpften, sollen künftig Weltstars singen
  • Dorothee Elmigers Roman am härtesten von der Druckkrise betroffen
  • R&B-Star D'Angelo im Alter von 51 Jahren verstorben
  • Schweizer Film vor Europäischer Filmpreis-Krone?
  • Nicht Marie-Antoinette: Genfer Museum zeigt die falsche Schwester

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 16.10.2025, 7:00 Uhr

