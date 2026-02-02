- Routinefahrt führt zu archäologischem Zufallsfund: Italienische Polizeitaucher haben im Meer vor Süditalien ein antikes römisches Schiff entdeckt. Es hatte offenbar Amphoren mit einer speziellen Sosse geladen.
- Der französisch-schweizerische Designer Jean Widmer war der Schöpfer des berühmten Logos des Centre Pompidou in Paris und Gestalter der Beschilderung der französischen Autobahnen. Nun ist er mit 96 Jahren verstorben.
- Als Donald Trump dem Kennedy Center seinen eigenen Namen hinzufügen liess, gab es von Künstlern Protest. Jetzt treibt der Präsident den Umbau des Kulturhauses voran – und schliesst das Center für zwei Jahre.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Routinefahrt in Italien führt zu archäologischem Zufallsfund
- Frauenfelder Designer Jean Widmer gestorben
- Nach Renovation soll «Bastion der Kunst und Musik» entstehen