- Taylor Swifts Aussprache bewegt die Wissenschaft: Warum ihr Südstaaten-Akzent zur tiefen New Yorker-Aussprache wurde, erklären nun Forschende der University of Minnesota.
- In einem britischen Herrenhaus wurde 2022 ein Manuskript von Virginia Woolf entdeckt. Es zeigt die humorvolle Seite von Woolfs Schreiben. Im Oktober wird das Buch veröffentlicht.
- Das Centre Pompidou im Herzen von Paris zieht seit Jahren Millionen Besucher an. Nun schliesst die renommierte Einrichtung für mindestens fünf Jahre für eine 463-Millionen-Euro-Sanierung.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
- Tiefe Stimme in New York statt Südstaaten-Akzent in Nashville
- Verschollenes Buch von Virginia Woolf erscheint im Oktober
- Wegen Renovierung: Kulturzentrum Centre Pompidou schliesst
- Nach Morddrohung: Morrissey sagt US-Konzerte ab