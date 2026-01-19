Inhalt
Kulturnews in Kurzform
-
Taylor Swift in «Songwriters Hall of Fame» aufgenommen
Autor:
Am Ticker ist Sophie Lichtenstern
19.01.2026, 09:49
- Sie ist die «vielleicht bekannteste Singer‑Songwriterin ihrer Generation»: Dafür kommt Taylor Swift nun in die «Songwriters Hall of Fame» – als jüngste Frau in der Geschichte der Organisation.
- Ein internationales Kollektiv wird 2026 den den Schweizer Pavillon der Kunst-Biennale in Venedig (ab 9. Mai) bespielen – mit einer multimedialen Installation.
- Der Ernst von Siemens Musikpreis gilt als «Nobelpreis der Musik»: In diesem Jahr zeichnet die Stiftung den katalanischen Musiker, Gambisten und Dirigenten Jordi Savall aus – für sein Lebenswerk.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
-
Swift als jüngste Frau jemals in der «Songwriters Hall of Fame»
-
Schweizer Pavillon zu Homosexualität und 1978er-«Telearena»
-
Jordi Savall erhält Ernst von Siemens Musikpreis 2026
-
Lindenbergs Hotelzimmer wird ausgestellt
-
«Zoomania 2» erfolgreichster US-Animationsfilm aller Zeiten
-
Der Meister der zwölfsaitigen Gitarre ist verstorben
-
Nelio Biedermanns Bestseller «Lázár» soll verfilmt werden
-
Theatermacher Valère Novarina ist tot
Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Aktualität, 22.1.2026, 08:15 Uhr