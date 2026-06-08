- Taylor Swift wurde in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen. Mit gerade einmal 36 Jahren ist sie die jüngste Frau aller Zeiten, der diese Ehre zuteil wird.
- Acht Oscar-Nominierungen, nie gewonnen: Jetzt aber wird Glenn Close endlich von der Academy ausgezeichnet – und teilt sich die Bühne mit dem Regisseur Ridley Scott und dem Trickzeichner Floyd Norman.
- Schauspiel-Star Kenneth Branagh ist gerade – lang erwartet – nach 30 Jahren wieder in einer Produktion der Royal Shakespeare Company zu sehen. Doch für einige Zuschauende war eine der Aufführungen ruiniert: wegen eines Babys.
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Themen in diesem Liveticker
- Taylor Swift stellt schon wieder einen Rekord auf
- «101 Dalmatiner»-Schauspielerin ausgezeichnet
- Baby mischt Shakespeare-Aufführung mit Kenneth Branagh auf
- Jay-Z und Eminem: erster gemeinsamer Album-Track seit 25 Jahren
- Bad Bunny und der Papst: Treffen im Fussballstadion
- Moskau bestätigt Haftstrafe gegen deutschen Satiriker Tilly
- Deutscher Sachbuchpreis geht an Konstantin Richter
- Harry Styles löst Run auf Amsterdamer Zeitung aus