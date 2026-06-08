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Kulturnews in Kurzform Taylor Swift ist jüngste Frau in der Songwriters Hall of Fame

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08.06.2026, 11:14

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Themen in diesem Liveticker

  • Taylor Swift stellt schon wieder einen Rekord auf
  • «101 Dalmatiner»-Schauspielerin ausgezeichnet
  • Baby mischt Shakespeare-Aufführung mit Kenneth Branagh auf
  • Jay-Z und Eminem: erster gemeinsamer Album-Track seit 25 Jahren
  • Bad Bunny und der Papst: Treffen im Fussballstadion
  • Moskau bestätigt Haftstrafe gegen deutschen Satiriker Tilly
  • Deutscher Sachbuchpreis geht an Konstantin Richter
  • Harry Styles löst Run auf Amsterdamer Zeitung aus

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Aktualität, 9.6.2026, 7 Uhr.

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