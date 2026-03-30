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Verwechslungsgefahr? Eine Las-Vegas-Performerin verklagt Taylor Swift wegen Markenrechtsverletzung.
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Taylor Swift verklagt – wegen Albumtitel «Life of a Showgirl»
Autor:
Am Ticker ist Selina Widmer
30.03.2026, 09:23
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Taylor Swift wird von der Las-Vegas-Performerin Maren Wade verklagt: Swifts Albumtitel «The Life of a Showgirl» könnte, so Wade, mit ihrer Marke . «Confessions of a Showgirl» verwechselt werden Nach einer jahrelangen krankheitsbedingten Konzertpause hat angekündigt. Im Herbst will sie Superstar Céline Dion (58) ein Bühnen-Comeback zehn Konzerte in der Pariser La Défense Arena geben. Die 93-jährige Hollywoodikone Kim Novak kritisiert die Besetzung von Sydney Sweeney in einem geplanten Biopic über Novaks mutmassliche Beziehung zu Sammy Davis Jr. in den 1950ern. Warum? Weil Sweeney «immer sexy» aussehe. Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
Themen in diesem Liveticker
Maren Wade verklagt Taylor Swift wegen Markenrechtsverletzung
Céline Dion kehrt auf die Bühne zurück
Ärger über Rollenbesetzung: «Sydney Sweeney sieht immer sexy aus»
US-Schauspieler James Tolkan stirbt mit 94 Jahren in New York
Einbruch in Kunststiftung: Drei Meisterwerke verschwunden
Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 30.3.2026, 8:00 Uhr
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