 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht
Person mit rotem Federkopfschmuck und funkelndem Kopfschmuck vor leuchtendem Hintergrund.
Legende: Verwechslungsgefahr? Eine Las-Vegas-Performerin verklagt Taylor Swift wegen Markenrechtsverletzung. Universal Music

Inhalt

Kulturnews in Kurzform Taylor Swift verklagt – wegen Albumtitel «Life of a Showgirl»

Autor: 

30.03.2026, 09:23

Teilen

Themen in diesem Liveticker

  • Maren Wade verklagt Taylor Swift wegen Markenrechtsverletzung
  • Céline Dion kehrt auf die Bühne zurück
  • Ärger über Rollenbesetzung: «Sydney Sweeney sieht immer sexy aus»
  • US-Schauspieler James Tolkan stirbt mit 94 Jahren in New York
  • Einbruch in Kunststiftung: Drei Meisterwerke verschwunden

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 30.3.2026, 8:00 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)