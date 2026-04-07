- Ihre Thriller-Reihe «The Housemaid» verkaufte sich millionenfach. Doch wer wirklich hinter Freida McFadden steckt, blieb lange verborgen. Nun hat sich die Autorin selbst enttarnt.
- Der Rapper und Produzent Afrika Bambaataa ist an Prostatakrebs verstorben. In den Anfangsjahren des Hip-Hop prägte er die Szene entscheidend mit – eine Leistung, die später durch Vorwürfe sexueller Übergriffe überschattet wurde.
- Ein unscheinbares Reihenhaus im Londoner Vorort Bromley soll zum David-Bowie-Museum werden: Denn genau hier verbrachte der britische Musiker seine Jugendjahre – bis kurz vor seinem Durchbruch.
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Themen in diesem Liveticker
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