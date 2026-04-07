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Kulturnews in Kurzform «The Housemaid»-Autorin McFadden enthüllt ihre wahre Identität

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07.04.2026, 14:23

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  • Ihre Thriller-Reihe «The Housemaid» verkaufte sich millionenfach. Doch wer wirklich hinter Freida McFadden steckt, blieb lange verborgen. Nun hat sich die Autorin selbst enttarnt.
  • Der Rapper und Produzent Afrika Bambaataa ist an Prostatakrebs verstorben. In den Anfangsjahren des Hip-Hop prägte er die Szene entscheidend mit – eine Leistung, die später durch Vorwürfe sexueller Übergriffe überschattet wurde.
  • Ein unscheinbares Reihenhaus im Londoner Vorort Bromley soll zum David-Bowie-Museum werden: Denn genau hier verbrachte der britische Musiker seine Jugendjahre – bis kurz vor seinem Durchbruch.
  • Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.

Themen in diesem Liveticker

  • Bestseller-Autorin ist eigentlich Neurologin in Boston
  • Hip-Hop-Pionier Afrika Bambaataa verstirbt 68-jährig
  • Arbeiterhaus in der Nähe von London wird Bowie-Museum
  • Michael-Jackson-Biopic: Millionen-Nachdrehs und neues Ende
  • Grossbritannien verweigert Kanye West die Einreise
  • Einigung nach Streit um Bilder von Frida Kahlo

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 9.4.2026, 8:00 Uhr

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