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Kulturnews in Kurzform Trotz Protesten: Kanye West darf in den Niederlanden auftreten

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27.05.2026, 11:28

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Themen in diesem Liveticker

  • Minister: «Wir können ihm die Einreise nicht verbieten»
  • Absagen für Washington und Protestfestival im Oktober
  • AI-Slop? Ein echter Monet wird auf X verrissen
  • Von Nicolas Kim Coppola zu Nicolas Cage
  • Ex-Assistent von Matthew Perry verurteilt
  • Louvre-Juwelendiebstahl: Ein filmreifer Einbruch wird verfilmt

Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Aktualität, 22.5.2026, 7:06 Uhr

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