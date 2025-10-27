Kultur
Kulturnews in Kurzform
Trump-am-Kreuz-Kunstwerk wird nun doch in Basel gezeigt
Am Ticker ist Sophie Lichtenstern
27.10.2025, 09:55
Das Kunstwerk «Saint or Sinner?» sorgte bereits im August für Aufsehen. Ein Galerie wollte den «Trump am Kreuz» ausstellen, die Reaktionen waren heftig, daraufhin wurde kurzfristig alles abgeblasen. Nun wird das Werk doch in Basel präsentiert. Im Schatten der Diva Marlene Dietrich wuchs ihr einziges Kind Maria Riva auf – und wurde selbst Schauspielerin. Jetzt ist die Tochter des Weltstars mit 100 Jahren gestorben. Das New Yorker Metropolitan Museum of Art wird verklagt: Die Erben eines jüdischen Paares verlangen die Herausgabe eines Van Gogh-Gemäldes, das ihren Vorfahren angeblich wurde. von den Nazis geraubt
Themen in diesem Liveticker
Umstrittenes Werk wird doch ausgestellt – an anderem Standort
Die Tochter der Filmdiva starb 100-jährig in New Mexico
«The Met»: Museum wegen mutmasslicher Nazi-Raubkunst verklagt
Ab heute kann Nemos Basler ESC-Bühnendress ersteigert werden
Museumsdirektorinnen und -direktoren zeigen sich solidarisch
Geplante höchste Ehrung für umstrittenen Dirigenten empört
Nelly Furtado will vorerst nicht mehr auf der Bühne stehen
Pariser Louvre verlegt Juwelen in Zentralbank
Radio SRF 2 Kultur, Kultur-Nachrichten, 31.10.2025, 08:00 Uhr
