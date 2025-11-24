Inhalt
Trump wünscht sich «Rush Hour»-Comeback – und kriegt es wohl
- Nach einem angeblichen Eingreifen von Präsident Trump übernimmt Paramount den Vertrieb des Films «Rush Hour 4» – trotz früherer Vorwürfe gegen den Regisseur.
- Eine 500 Jahre alte Zeichnung wurde als Skizze Michelangelos für die Sixtinische Kapelle identifiziert. Den Besitzer, der vom Urheber nichts wusste, erwartet bei Versteigerung ein Millionenbetrag.
- Nachricht verpasst? Hier finden Sie alle Tickerbeiträge der Vorwoche.
