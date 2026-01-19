- Das «rock’n’popmuseum» in Gronau zeigt ab Juni 2026 einen originalgetreuen Nachbau von Udo Lindenbergs Hotelzimmer 570 – als «Panikzentrale» einer neuen Ausstellung.
- Der Disney-Film «Zoomania 2» hat bis jetzt schon 1.7 Milliarden US-Dollar eingespielt – und ist damit der erfolgreichste US‑Animationsfilm der Geschichte.
- Jazzer Ralph Towner wurde für seinen virtuosen und gleichzeitig intimen eigenen Stil gefeiert. Nun ist der US-Musiker im Alter von 85 Jahren gestorben.
