Aus einem Lager des Oakland Museum of California wurden rund 1000 Gegenstände gestohlen. Die Museumsdirektorin hofft, dass die Bevölkerung hilft, die gestohlenen Gegenstände zurückzubringen.
Perfektes Timing: Am Gruselfeiertag Halloween soll der für seine Rolle als Freddy Krueger bekannte Horror-Darsteller Robert Englund auf Hollywoods «Walk of Fame»mit einer Sternenplakette verewigt werden.
Das Kunstwerk «Saint or Sinner?» sorgte bereits im August für Aufsehen. Ein Galerie wollte den «Trump am Kreuz» ausstellen, die Reaktionen waren heftig, daraufhin wurde kurzfristig alles abgeblasen.Nun wird das Werk doch in Basel präsentiert.