- Vor einigen Tagen haben über 1100 Musikerinnen und Musiker zum Boykott des Eurovision Song Contests wegen der Teilnahme Israels aufgerufen. Nun haben über 1000 weitere namhafte Kunstschaffende einen gegenläufigen offenen Brief unterschrieben.
- Im Jahr 2025 wurden in US-Bibliotheken 5668 Bücher verboten. Eine Rekordzahl, wie die American Library Association festgestellt hat. Viele der Bücher behandeln LGBTQ+-Themen oder Geschichten aus der Lebenswelt von People of Color.
- Der US-Dirigent und 12-fache Grammy-Preisträger Michael Tilson Thomas ist im Alter von 81 Jahren gestorben.
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Themen in diesem Liveticker
- Mila Kunis und weitere Stars unterschreiben offenen Brief
- USA: Rekordzahl an verbotenen Büchern festgestellt
- US-Dirigent Michael Tilson Thomas mit 81 gestorben
- Gyllenhaal wird Jury-Chefin der Filmfestspiele von Venedig
- 1100 Kunstschaffende rufen zu Boykott von Wiener ESC auf
- EU-Aussenbeauftragte: Beteiligung Russlands «moralisch falsch»
- Mumie mit Papyrus aus der Ilias entdeckt
- Schauspieler und Produzent Patrick Muldoon stirbt mit 57 Jahren
- Fondation Beyeler: mehr als 10 Millionen Gäste seit Eröffnung
- Die Prinzen kündigen Abschiedstournee für 2027 an